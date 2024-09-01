«Реал» Мадрид — «Бетис»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Бетис».

Ставка: «Бетис» не проиграет за 3.70.

«Бетис» явно не самый удобный соперник для «сливочных», но это только полбеды. Мадридцы плохо начали сезон. Они выиграли матч за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0), но затем в Примере завершили встречи вничью с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1), а также не без труда победили «Вальядолид», хотя по счёту не скажешь — 3:0.

«Мальорке» и «Лас-Пальмасу» подопечные Карло Анчелотти вполне могли проиграть. Соперники создали немало опасных моментов. У мадридцев другой камень преткновения. Они создают мало и при этом хорошие возможности забить регулярно упускают.

В лазарете пребывают несколько ведущих футболистов «Реала» — Джуд Беллингем, Давид Алаба и Эдуарду Камавинга. Трудно сказать, кого из них не хватает команде больше. «Бетису» представляется отличная возможность зацепиться за очки. Он непременно ей воспользуется.

Зелёно-белые постоянно заканчивают сезон в верхней части турнирной таблицы. Для борьбы за медали им не хватает резервов, но с характером тут порядок. Прошлый сезон стал непростым испытанием для «Бетиса», но под конец сезона подопечные Пеллегрини набрали хороший ход. Они проиграли только один из восьми последних матчей минувшего розыгрыша Примеры.

У «Бетиса» окреп костяк лидеров. Новый сезон он начал с того, что сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и «Алавесом» (0:0), хотя в обоих случаях был ближе к победе. Ещё зелёно-белые дважды уверенно обыграли «Кривбасс» (2:0 и 3:0) в квалификации Лиги конференций.

Настраивать на матчи с мадридским «Реалом» подопечных у Пеллегрини получается отменно. Заключить пари на то, что зелёно-белые не проиграют «галактикос», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Пока Анчелотти не найдёт Мбаппе правильное применение, побед от мадридцев в матчах с такими крепкими соперниками ждать не стоит.