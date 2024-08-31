«Химки» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – ЦСКА в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА за 1.80.

«7-й тур РПЛ стартует в Подмосковье: «Химки» Франка Артиги сыграют против ЦСКА Марко Николича. Для ЦСКА подмосковная арена — место намоленное. Армейцы там становились чемпионами 10 лет назад. Ну и ЦСКА сейчас в целом выглядит очень неплохо. И важнейшая домашняя победа была над «Акроном» в чемпионате, и в Кубке был непростой выезд, но успешный — на матч против «Ахмата». Если ЦСКА собирается зацепиться за призовую тройку, то, конечно, должен такого соперника, как «Химки», обыгрывать, даже несмотря на то, что те прилично усилились.

«Химки» по-прежнему играют очень неровно, тем не менее эпизодами выглядят добротно, достойно. И в последних матчах, действительно, они выглядели неплохо в чемпионате, но два ничейных результата подряд.

Мне кажется, выиграть «Химкам» в этот раз в матче против ЦСКА вряд ли удастся. Армейцы выглядят стабильнее, выглядят основательнее. И даже несмотря на то, что для ЦСКА эта игра выездная, я думаю, у армейцев есть все необходимые рычаги и ресурсы, чтобы «Химки» обыграть, просто за счёт уровня исполнителей и более основательной, сплочённой и сконструированной игры.

Мой прогноз – победа армейцев за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».