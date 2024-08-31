«Химки» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата России «Химки» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 2.5 за 2.75.

«Химки» выдали один из самых результативных матчей этого российского сезона в прошлом туре, сыграв в Грозном вничью с «Ахматом» 3:3. При этом «Химки» вели по ходу матча 2:0, потом проигрывали 2:3 и смогли сравнять счёт лишь на 90+8-й минуте. Яркая эмоциональная игра.

Против ЦСКА, я думаю, скорости точно будут не хуже и должна быть достаточно высокая результативность, потому что и армейцы забивать умеют. 4:0 — с таким счётом они победили «Акрон» и показали, что в тех матчах, которые проходят в Москве (а игра против «Химок» — это ближайшее Подмосковье, так что это практически домашняя для ЦСКА игра), они могут быть эффективны и результативны, вспомним не только матч против «Акрона», но и игру с «Оренбургом».

Это последняя игра перед паузой на матчи сборных. Так что беречь никого Марко Николич совершенно точно не будет. ЦСКА выйдет в сильнейшим составе, и думаю, что продолжит быть достаточно продуктивен в атакующих действиях. Мне кажется, эта игра может быть похожа на матч «Химки» — «Спартак», который мы видели в самом начале сезона.

Я жду голы и думаю, что всё-таки ЦСКА в этом матче по делу считается фаворитом, поэтому мой прогноз навстречу — победа ЦСКА и тотал больше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».