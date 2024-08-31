«Химки» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 7-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» – ЦСКА в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.30.

«ЦСКА прибавляет на глазах. Раззадорили команду поражения от «Краснодара», а особенно от «Локомотива». Не по делу там был результат, на мой взгляд. И после этого разгромили «Акрон», а также победили в кубковом матче в Грозном. Что важно, не пропустили армейцы. Вообще, когда у ЦСКА сзади в полном здравии Роша, Дивеев и Мойзес, то за оборону можно быть спокойным, тем более на последнем рубеже Акинфеев. И у «Химок» много моментов в этой встрече точно не будет.

Очень важно для ЦСКА, что хорошую форму набрал Обляков. Он ведёт игру, раздаёт классные передачи, при этом пашет и в обороне. Ему правильную позицию нашли, и сейчас Обляков – один из лучших в нашем чемпионате. Впереди старательный Мусаев ищет и находит моменты, регулярно забивает. Ну и не забываем об армейских стандартах, которые очень часто приносят пользу.

Я думаю, «Химкам» будет тяжело, даже сложнее, чем с «Зенитом». У петербуржцев не нашлось игрока, который бы создавал моменты, стандарты их были неубедительными. У ЦСКА эти козыри присутствуют. Поэтому возьму победу армейцев с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».