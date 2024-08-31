«Пари НН» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Зенит» в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 1.96.

«Чемпион страны «Зенит» отправляется в гости в Нижний Новгород играть с командой Саши Илича. Соперник «Зенита» выглядит сейчас не очень здорово. В чемпионате два поражения подряд с одинаковым сценарием у «Пари НН»: команда забивает первой и позволяет сопернику не только отыграться, но и одержать победу, так было и с «Краснодаром», так было и с самарскими «Крыльями». И в Кубке «Пари НН» в домашнем матче уступил «Краснодару». В общем, пока у «Пари НН» нет ни одного ничейного результата в нынешнем сезоне, но сама игра «Нижнего Новгорода», откровенно говоря, разочаровывает. Очень много игры в обороне, практически без контригры, если что-то на помощь приходит, то это в основном стандарты. И я не вижу, за счёт чего «Пари НН» сможет отобрать очки у «Зенита».

У «Зенита» не самая удобная и не самая приятная серия идёт в последнее время: тут и два ничейных результата подряд в чемпионате (со «Спартаком» и с «Химками»), и в Кубке «Зенит» потерпел первое поражение, пусть и в серии пенальти, но в матче с «Акроном». И это, конечно, болезненно.

Может быть, в этом матче у «Зенита» уже дебютирует Лусиано Гонду, может быть, ещё какие-то сюрпризы от «Зенита» мы увидим. Но даже в отсутствие, возможно, Вендела и Глушенкова «Зенит» всё равно должен обыгрывать «Пари НН» в гостях. Однако, учитывая, что «Пари НН» не самая результативная команда, думаю, «Зенит» победит, а в матче будет забито меньше четырёх мячей. Другими словами, победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 за 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».