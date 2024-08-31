«Пари НН» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» – «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.02.

«Пари НН» показывает довольно странные результаты. Началось всё с двух домашних поражений — от «Рубина» и ЦСКА. Затем пришли две минимальные победы подряд, в этот раз над махачкалинским «Динамо» и «Химками». Когда уже показалось, что команда наконец вышла из серии неудач, снова вернулись поражения. Обидно, в самой концовке, уступили «Краснодару» 1:2, хотя большую часть матча даже вели. В игре с «Крыльями» получилась похожая ситуация, Хуан Босельи открыл счёт, но удержать преимущество не вышло. Томас Гальдамес оформил дубль, а Франко Ороско забил третий. «Пари НН» снова уступает и опускается в таблице на 10-е место.

«Зенит» внезапно настигла ничейчая болезнь. После игры с «Химками» «Зениту» предстояло сыграть со «Спартаком», в последнее время красно-белые не могли выиграть в Санкт-Петербурге и в этот раз надеялись наконец набрать три очка. Москвичи были активнее и создали значительно больше опасных моментов, важным моментом игры стало удаление Страхини Эраковича, он получил два подряд предупреждения за пять минут и был удалён с поля. Команды много атаковали, но в итоге так и не смогли реализовать ни одного момента. Ничья — 0:0, «Зенит» теряет первое место и перемещается на вторую строчку.

«Зенит» дважды подряд потерял очки в чемпионате, а также проиграл «Акрону» в Кубке России в серии пенальти. Больше петербуржцам терять очки не с руки, а то конкуренты могут и оторваться. «Зенит» с форой (-1,5)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».