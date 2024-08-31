«Пари НН» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ 31 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Зенит» в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Зенит» пока всё ещё без Глушенкова, Вендел, как мы видели по игре со «Спартаком», чуть потерял тонус, нужно снова набирать. И в последних матчах у зенитовцев проявляется та же болезнь, что и весной. Мало создают, мало забивают. Сейчас вот есть свежие подписания в группу атаки. Посмотрим, как это сработает. Но, на мой взгляд, главные проблемы не в центре атаки, куда берут футболистов, а в общем движении. Не хватает какой-то изюминки, которую привносил Глушенков. Поэтому, на мой взгляд, и в Нижнем у петербуржцев будут определённые сложности.

Я практически уверен, что «Пари НН» «Зениту» забить не сможет. Он вообще создаёт очень мало. Там моменты появляются в основном случайно. Нет каких-то комбинаций, нет чего-то наигранного. Если у кого-то пройдёт обводка, тогда острота возникает. Или же соперник ошибётся. Но «Зенит» в защите ничего не дарит. Там всё надёжно. Однако и сам «Зенит» в нынешнем состоянии вряд ли забьёт много. 1-2 мяча, не больше, я думаю.

Поэтому здесь ставлю на тотал меньше 2.5. «Пари» закроется и будет ждать, что придумает «Зенит», — приводит слова Титова «РБ Спорт».