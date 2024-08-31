«Спартак» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на игру 7-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Рубин» в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и «обе забьют» за 2.25.

«Спартак» в двух матчах подряд не забил, хотя моментов создал немало, особенно в кубковой игре с Махачкалой. Понятно, что там были изменения в составе, но ноль есть ноль, тем более основные игроки появились. Станкович кипел на бровке. И думаю, что сейчас на «Рубин» накачка будет ещё серьёзнее. Уверен, спартаковцы забьют, причём не раз.

Про оборону казанцев много позитивного в этом сезоне не скажешь. Сейчас не пропустили от «Динамо» из Махачкалы, а потом — в Кубке от «Факела», но, на мой взгляд, этим матчи не особенно показательные. Всё-таки соперники были не самые грозные, да ещё и в Кубке много изменений. Кстати, и на последнем рубеже не всё у «Рубина» надёжно. Зато в атаке Казань забивает регулярно, Даку играет просто великолепно. Очень сильный нападающий, напористый, достаточно быстрый для своих габаритов. Думаю, он попортит кровь обороне «Спартака».

Ставлю на «обе забьют» и тотал больше 2.5. «Спартак» на своём поле в чемпионате не пропускал, но время уже пришло, тем более что у казанцев мастеровитая атака. Но и Станкович настроит команду, внесёт коррективы, впереди жду от неё голов», — приводит слова Титова «РБ Спорт».