«Спартак» — «Рубин»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.84.

«Домашнее поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо» настолько выбивается из череды успешных матчей красно-белых, что вряд ли стоит обращать на него внимание. Тем более что матч был кубковым. Да и владели мячом хозяева 70 процентов времени, пробив по воротам 25 раз против 7 ударов у соперника. А вот стимул реабилитироваться — снова в присутствии своих болельщиков — этот конфуз даёт.

В чемпионате команда Станковича не проигрывает после поражения в стартовом матче в Оренбурге. А в предыдущем туре в Санкт-Петербурге (0:0) имела больше шансов на победу. За шесть встреч пропущено всего три мяча, а три гола в ворота соперника стали почти нормой. Вполне допускаю, что москвичи сумеют в субботу вернуться к этому графику.

«Рубин» одержал уже три победы подряд в чемпионате и Кубке. А вот в графе «пропущенные» у казанцев аж 11 мячей за шесть туров РПЛ. Оборона команды Рахимова на удивление склонна давать сбои. При том что забил «Рубин» на два больше, чем «Спартак». Главный бомбардир команды Даку идёт вторым в общем списке РПЛ. Казанцы вряд ли смогут победить в Москве, а вот шанс забить раскрывшемуся в атакующих действиях сопернику, думается, вполне реален.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

В прошлом сезоне спартаковцы обыграли «Рубин» в гостях (4:1) и дома (3:1). Тут можно обратить внимание на Бонгонда, открывавшего счёт в обоих матчах. Против Махачкалы он не сыграл. Получил время для отдыха и третий бомбардир чемпионата Угальде. Как и основной организатор атак Барко, он вышел на поле только на вторые 45 минут. Ставка на их голы хороша ещё и тем, что Угальде — пенальтист, а Барко — классный исполнитель штрафных ударов, без которых при интенсивных атаках «Спартака» дело не обойдётся», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»