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«Спартак» — «Рубин»: прогноз Эдуарда Мора на игру 7-го тура РПЛ 31 августа

«Спартак» — «Рубин»: прогноз Эдуарда Мора на игру 7-го тура РПЛ 31 августа
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Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин».

Ставка: победа «Спартака» за 1.60.

«Напомню, что «Спартак» идёт на пятом месте, «Рубин» — на седьмом, но команды разделяет всего одно очко.

Что удивительно, у «Рубина» после шести туров разница забитых и пропущенных мячей 11:11. То есть так традиционно было, что «Рубин» — команда, которая мало пропускает и немного забивает. Но раньше команда была не особо «верховая», а здесь «Рубин» забивает много и практически в каждом матче, не забили они только дома «Зениту». Поэтому, забегая вперёд, скажу, что «Рубин» на свой один гол наиграет.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» сейчас находится в хорошей форме, и не случайно недовольны москвичи тем, что не сумели победить «Зенит» в Санкт-Петербурге, потому что очень хорошо играли и большое количество моментов было у команды. Ну а домашнее поражение от «Динамо» Махачкала не должно вводить в заблуждение – там всё-таки играл другой состав. И мы видим, что если у «Спартака» на поле нет Барко с Угальде, то это совсем другая команда, что касается атаки.

Я думаю, что здесь с первых минут «Спартак» понесётся в атаку, повторюсь, команда на хорошем ходу. Ну и, собственно говоря, в этом матче «Спартак», конечно же, должен одержать победу, в чём я практически не сомневаюсь. Поэтому первый мой прогноз – чистая победа «Спартака». Второй мой прогноз – обе забьют. Третий мой прогноз – тотал матча больше 2.5 гола. Ну и отсюда вытекает сам по себе четвёртый прогноз – «Спартак» забьёт больше 1.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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