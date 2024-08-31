«Спартак» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 7.40.

«Спартак» и «Рубин» проведут матч в рамках 7-го тура РПЛ. На неделе красно-белые проиграли. Но так ли это важно, учитывая, что матч проходил в рамках Кубка России? Думаю, несмотря на проигрыш, фаворит в этой паре всё равно очевиден.

«Спартак» очень уверенно выглядит, если, конечно, не брать его матч с «Динамо» Махачкала в Кубке пару дней назад. Там команда Станковича играла неосновным составом, да и недостатка в очках в группе у неё нет. Так что матч был не так важен для красно-белых.

Пока тревожит тот факт, что с глубоко оборонительными командами возникают проблемы у «Спартака». Так было с «Ахматом» (0:0), так случилось сейчас с махачкалинцами. Но зато в последнем туре РПЛ красно-белые провели матч с «Зенитом» и очень хорошо смотрелись, даже на победу в принципе наиграли – 0:0.

«Рубин» же выдал серию из трёх викторий кряду. С другой стороны, за этот период он проводил матчи с теми соперниками, с которыми от него, кроме побед, ничего и не ожидали, – 2:1 с «Акроном», 2:0 с «Динамо» Махачкала и 2:0 с «Факелом». До этого, например, команда Рахимова уже не справилась с «Зенитом» (0:1) и «Ростовом» (1:1).

«Рубин» — крепкий середняк чемпионата. Он уже доказал, что готов играть в яркий и результативный футбол, который может ему очки приносить. Но в данном матче фаворит всё равно «Спартак». Всё-таки клуб уже в двух матчах кряду не может победить, а учитывая его амбиции, эту ситуацию надо исправлять», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».