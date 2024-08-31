«Ахмат» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ 31 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Акрон».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.92.

«Грозненская команда пока находится на последнем месте в РПЛ. За шесть туров на их счету ни одной победы. В 4-м туре команда Магомеда Алиева встретилась вничью 0:0 со «Спартаком», показав вполне приличную игру. Многие предполагали, что первая победа придёт в кавказском дерби с махачкалинским «Динамо», но её так и не случилось, поражение 0:1 с забитым мячом от Мохаммада Джавада Хоссейннежада. Последняя игра оказалась одной из самых интересных в туре. Противостояние с «Химками» не задалось с самого начала, к 67-й минуте счёт был 0:2, однако «Ахмат» не сдался и сумел переломить ход встречи. Александр Жиров, Фелиппе Кардосо и Лукас Ловат сделали счёт 3:2, однако удержать победный результат не получилось, на 98-й минуте отличился Антон Заболотный, итоговые 3:3.

«Акрон» не побеждал уже четыре тура и сейчас находится в схожей с грозненцами ситуации. Особенно обидным стало поражение от «Рубина». «Акрон» вёл практически целый тайм, но в концовке уступил 1:2. Игра с ЦСКА команде из Тольятти не удалась совсем, если в первом тайме атаки армейцев сдерживать ещё получалось, то во втором всё посыпалось. Дубль Ивана Облякова, голы Тамерлана Мусаева и Мойзеса лишили команду Тедеева возможностей на положительный исход. Поражение 0:4, которое оставило «Акрон» лишь на 14-й строчке в таблице.

«Ахмат» изголодался по победам, потому весьма кстати в эти выходные встреча с проблемным «Акроном». Да и дома в Грозном хозяева частенько радуют своих болельщиков. Победа «Ахмата», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».