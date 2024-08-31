«Ахмат» — «Акрон»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Акрон» в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.60.

«Акрон» начинает постепенно разочаровывать. Хорошо, что команда не боится играть в футбол, старается больше времени уделять атаке, но результат это не приносит в последнее время. А без побед будет уходить уверенность, футболисты постепенно перестанут доверять идеям тренера, а это смерти подобно.

У «Ахмата» ситуация тоже очень плохая. В прошлом туре в конце упустили победу с «Химками», но по игре они и ничьей, наверное, не заслужили. Просто получился очень удачный отрезок, но он был краткосрочным. Честно говоря, для меня загадка, почему у грозненцев так всё плохо. Удивлён, что у Адиева не получается. Конечно, есть проблемы с составом, особенно в атаке. Конате заменить не смогли, Агаларова отпустили. Есть сейчас бразилец, он забил, но выглядит как-то сыровато. А альтернатив нет. И с голами у «Ахмата» тяжёлая ситуация.

Но, может быть, с «Акроном» у команды Адиева что-то получится поинтереснее. Тольяттинцы от своей манеры не отойдут, и «Ахмат» получит необходимые зоны в атаке, что-то наверняка реализует. Здесь аккуратную ставку предложу – «Ахмат» не проиграет и тотал больше 1.5». Обе команды не в лучшем состоянии, тут один эпизод может игру перевернуть. Но в хозяевах уверенности побольше», — приводит слова Титова «РБ Спорт».