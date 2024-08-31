«Ахмат» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Акрон» в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«Важнейшая игра нас ожидает в Грозном. «Ахмат» сыграет против «Акрона». Это команды, которые расположились внизу турнирной таблицы. Если «Ахмат» представляется таким коллективом, мужицким, плечистым, мускулистым, то пока этими мускулами поиграть «Ахмату» не удаётся. Плюс какая-то чёрная полоса с потерями игроков: Богосавац, Бериша мимо, Гандри, судя по всему, пропускает тоже этот матч. И скамеечка коротковатая, и обоймы сейчас «Ахмату» не хватает. И «Ахмат» — единственная команда, которая ещё пока в нынешнем сезоне не одержала ни одной победы.

Напротив «Акрон», команда достаточно весёлая, команда открытая, команда, получающая кайф сейчас от каждого матча, находясь в высшем российском дивизионе. Но очков-то пока у «Акрона» тоже немного. И «Акрон» очень много пропускает — 13 мячей, это больше всех среди команд РПЛ.

Не самый удобный, не самый качественный газон в Грозном, плюс матч перед большой паузой. Я думаю, что и «Акрон», и «Ахмат» понимают значение этой игры, поэтому постараются сыграть максимально аккуратно в обороне. Вот такой перестрелки, как у «Ахмата» была в матче с «Химками», откровенно говоря, в этом матче не жду. Мне кажется, здесь будет немного забитых мячей.

Мой прогноз – «тотал меньше 2.5» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».