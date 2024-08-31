«Арсенал» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Брайтон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.60.

«Арсенал» и «Брайтон» сыграют в 3-м туре чемпионата Англии. Не думаю, что «канонирам» легко тут удастся очки набрать. «Чайки» — не такой простой коллектив.

Пока что «Арсенал» уверенно выступает. В двух первых турах АПЛ клуб набрал максимальные шесть очков, с одинаковым счётом 2:0 обыграл «Вулверхэмптон» и «Астон Виллу». Хотя игры эти были совсем не одинаковыми. С «волками» не так сложно пришлось подопечным Артеты, могли они и больше забивать. А вот с «Виллой» уже пришлось повозиться «Арсеналу», только под конец ему удалось дважды забить после не самых удачных замен у соперника. А так, игра была примерно равной, много прессинга мы увидели.

«Брайтон» тоже пока особых проблем не испытывал в этом сезоне. У него три победы в трёх матчах. С «Эвертоном» на старте АПЛ немного повезло «чайкам» — 3:0. Там счёт мог и не быть таким большим. После этого последовала тяжёлая игра с «Ман Юнайтед», в которой всё шло к ничьей. Но под конец подопечные Фабиана Хюрцелера воспользовались несобранностью в обороне соперника и забили – 2:1.

Есть одно обстоятельство, которое может помешать тут «Брайтону» провести хорошую игру. Всего пару дней назад он провёл матч в Кубке лиги против «Кроули Таун». Да, победа «чаек» была очевидна – 4:0. Но всё равно потратил силы клуб, пусть и не все игроки основы вышли в старте.

В таком состоянии подходить к матчу с «Арсеналом» и рассчитывать на очки смысла нет. «Канониры» в этом сезоне всерьёз намерены бороться за чемпионство. Так что, думаю, они преодолеют прессинг подопечных Хюрцелера и наберут три очка», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».