«Арсенал» — «Брайтон»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Брайтон» в 3-м туре АПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 2.5 за 1.85.

«Играют две команды из четвёрки тех, кто стартовал с двух побед в новом сезоне. «Брайтон» расположился рядом с грандами, главными фаворитами – «Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем». Тем интереснее здесь должно быть. Для лондонцев это тоже ведь проверка. Соперник играет в открытый футбол, очень быстрый, много забивает. Вряд ли здесь будет так, что «Арсенал» заберёт мяч и не будет его отдавать всю игру. «Брайтон» здорово может прессинговать, интересная команда, зрелищная. Но Артета тоже это всё понимает и расскажет своим игрокам, как находить зоны в обороне «Брайтона», а они там есть.

Жду увлекательный футбол, много забитых мячей, но всё-таки не могу пойти против «Арсенала», тем более он играет на своём поле. «Брайтон» наверняка забьёт, но игра в защите — это не его сильная сторона. Звёзды «канониров» свои моменты будут регулярно находить. Поэтому ставлю на «П1 через тотал больше 2,5». 2:1, 3:1 или даже 3:2 – так я вижу этот матч», — приводит слова Титова «РБ Спорт».