«Вердер» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» за 1.83.

«Вердер» и «Боруссия» Дортмунд сойдутся во 2-м туре чемпионата Германии. «Зелёные» стартовали в сезоне матчем против «Аугсбурга». Сыграли они вничью. Неплохой матч «Вердер» провёл, здорово работали фланги — Вайзер и Агу. У Вайзера ещё и две голевые передачи. Игра была открытой, зрелищной. «Вердер» здорово использовал стандарты, ловил соперника на ошибках и, в общем, ничего принципиального у него в игре не изменилось. Схема 3-5-2 осталась, которую продолжает использовать тренер Олли Вернер. Костяк команды прежний, так что «Вердер» ни стилистически никак не удивил и, в общем, я думаю, что будет середняком чемпионата и в этом сезоне.

Что касается «Боруссии», то она играет с новым тренером Нури Шахином, с изменённым составом, с Антоном, с Гроссом, с Гирасси. Последний, правда, пока травмирован. Но уже в общей группе он тренировался на этой неделе. «Дортмунд» обыграл в 1-м туре «Айнтрахт» — 2:0. Сделал это с огромным трудом, в концовке два гола Байно-Гиттенс забил красивых. «Боруссия» в сложнейшем матче, где очень много владела мячом, всё-таки вскрыла соперника. В концовке Гиттенс, в общем, всё решил.

«Дортмунд» мог и один мяч пропустить. Так что был очень сложным сценарий матча, нужно было вскрывать «автобус» «Айнтрахта», который играл с 30% владения от соперника. Ну и пространства было очень мало. Для дортмундцев сценарий был максимально сложным, для Нури Шахина, для его дебюта. Но победу команда одержала.

«Боруссия» сильнее по составу, чем «Вердер». У неё другие задачи, «Дортмунд» сыграет в Лиге чемпионов. Я думаю, что он в состоянии побороться за чемпионство. Команда неплохо усилилась. Так что, я думаю, в этом матче нужно брать победу «Боруссии», тем более коэффициент хороший – 1.83. Пусть и в гостях, но последние несколько сезонов дортмундцы регулярно в Бремене в гостях «зелёных» обыгрывают и забивают, как правило, два мяча. В прошлом сезоне тоже в Бремене они выиграли, забив дважды. Так что я беру тут победу «Боруссии», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».