«Валенсия» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Вильярреала» за 2.31.

«Валенсия» испытывает на старте чемпионата серьёзные проблемы. Рубен Бараха по-прежнему не может рассчитывать на Хосе Луиса Гайю, Муктара Дьякаби, Хауме Доменека, Серхи Каноса и Франа Переса. В первых трёх турах «летучие мыши» потерпели три поражения, забив в них всего два мяча. В прошлом матче валенсийцы уступили на выезде в Бильбао «Атлетику» 0:1.

А вот «Вильярреал» после результативной и успешной домашней игры с «Сельтой» (4:3), между прочим, начавшей сезон с двух побед, поднялся на второе место. Команда Марселино Гарсии Тораля проявила характер, дважды уступая по ходу встречи. Серхио Кордова и Тьерно Барри два раза сравнивали счёт, а победный мяч на 10-й компенсированной ко второму тайму минуте (!) забил Даниэль Парехо.

В прошлом сезоне «Валенсия» выиграла у «Вильярреала» дома 3:1, а в гостях уступила 0:1.

Сейчас победить хозяевам будет очень сложно. Гости в данный момент на ходу. Много они забить, конечно, не смогут. Но и одного мяча для победы им должно хватить. «Вильярреал» победит», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».