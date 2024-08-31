«Лацио» — «Милан»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«В 3-м туре чемпионата Италии состоится встреча «Лацио» и «Милана». Обе команды небезупречно стартовали в новом сезоне. Особенно это касается миланцев, которые пока только теряли очки. Так что назвать фаворита в их противостоянии не так уж легко.

Да, «Милан» пока удивляет своими выступлениями. Наверное, главное изменение, произошедшее у него в межсезонье, — смена тренера. Вместо Пиоли пришёл Фонсека, с которым пока игра не так уверенно идёт у коллектива. На старте миланцы чуть не проиграли «Торино», тогда к 89-й минуте они уступали 0:2, но успели сравнять — не без участия новичка команды Мораты.

Во 2-м туре неудача всё-таки постигла команду. Соперник был не такой уж сильный, как казалось, — «Парма». Но она быстро открыла счёт уже на второй минуте и готовилась отбивать натиск «Милана». Однако подопечные Фонсеки были не столь результативны — забили всего один мяч, а в конце снова пропустили и проиграли 1:2 в итоге.

«Лацио» же уверенно стартовал в Серии А — обыграл «Венецию» со счётом 3:1. Хотя в том матче клуб тоже быстро пропустил, на третьей минуте. Но затем римляне доминировали и трижды забили. Казалось, что без Иммобиле, который был одним из основных игроков атаки много лег, команда справляется. Но уже во 2-м туре у неё возникли проблемы.

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В следующем матче подопечные Барони тоже проиграли, и тоже — не самому очевидному противнику, «Удинезе». Совсем не в пользу коллектива идёт тот факт, что на 68-й минуте его соперник остался на поле вдесятером, но счёт до 95-й минуты так и оставался 0:2. Только в добавленное время «Лацио» забил, но сравнять тоже не успел.

Друг с другом противники в прошлом сезоне дважды встречались, и оба раза победа досталась «Милану» (2:0 и 1:0). Но тогда розыгрыш Серии А они проводили на разном уровне, римляне испытывали много проблем. Сейчас же их шансы примерно равны. Жду тут голов с обеих сторон — такой вариант оценивается в 1.70», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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