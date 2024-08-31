«Лацио» — «Милан»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«В 3-м туре Серии А встретятся «Лацио» и «Милан». Римляне в 1-м туре обыграли «Венецию», во 2-м — проиграли «Удинезе». «Лацио» испытывает проблемы и игровые, и кадровые. Ему тяжело — поменял клуб тренера. Мы видим, что пропускает первым всё время «Лацио» и сам себе создаёт проблемы, а потом пытается героически их решить.

С «Удинезе» больше 20 минут играли в большинстве в концовке. Но спасти игру не смогли римляне. Забили только один гол. Так что пока тяжёлые впечатления они оставляют, сложно сказать, на что они могут претендовать, может быть, на еврокубки. Но вряд ли «Лацио» удастся зацепиться за Лигу чемпионов.

А вот «Милан» стартовал с домашней ничьей с «Торино», спасся он в концовке, забил дважды, проигрывая 0:2. Миланцы тоже поменяли тренера. Пришёл Фонсека, очень интересный тренер, который здорово работал с «Лиллем». Но сейчас клуб во 2-м туре проиграл «Парме» — 1:2. Он тоже, как и «Лацио», в обоих матчах пропускал первым и потом пытался спастись. С «Пармой» в итоге не смогли этого сделать. Единственный гол забил Пулишич.

Так что Милан вообще имеет одно очко после двух матчей, ни одной победы. Фонсеку критикуют, даже ходят слухи, что подумают уже о его отставке. Но я, честно говоря, пока в это не верю. Мне кажется, рано слишком об этом говорить. «Милан» — молодая команда, если брать состав. В общем, тренеру ещё много над чем нужно работать. «Милан» в обоих матчах, как и «Лацио», и пропускал, и забивал.

То есть ставка «обе забьют» суммарно в четырёх матчах этих команд проходила. Забить «Милан» забьёт, но может и пропустить. То же самое касается «Лацио». Я бы в очном матче, учитывая, что чемпионат Италии в последние годы очень результативный — и большие игры в целом часто бывают результативными, — взял «обе забьют» с коэффициентом 1.70», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».