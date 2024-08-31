«Атлетик» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры 31 августа

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетик» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.35.

«В 4-м туре чемпионата Испании между собой встретятся «Атлетик» и «Атлетико». Перед этим матчем команды разделяет всего одно очко в пользу мадридцев. Подопечные Диего Симеоне в предыдущем туре неожиданно сыграли у себя дома нулевую ничью с «Эспаньолом» и вместо положения в тройке лидеров идут пятыми. А вот команда Эрнесто Вальверде на своём поле минимально обыграла «Валенсию» (1:0). Единственный мяч Беньят Прадос забил в конце первого тайма. Эта победа стала первой для басков в чемпионате, и они с четырьмя очками идут на восьмой строчке.

В прошлом сезоне родственные по названию клубы играли между собой четыре раза. В чемпионате они обменялись домашними победами (2:0 в Бильбао и 3:1 в Мадриде), а в полуфинале Кубка Испании «Атлетик» дважды был сильнее — 3:0 и 1:0. В стане «матрасников» те матчи, конечно, не забыли. Но выиграть в гостях им вряд ли удастся.

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Наиболее вероятный исход этого матча — ничья», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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