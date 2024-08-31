«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.03.

«В 3-м туре чемпионата Англии встретятся «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Думаю, тут исход очевиден. «Горожане» превосходят в уровне своего противника.

Пока без особых проблем выступает «Манчестер Сити» в этом сезоне. Наверное, сложнее всего ему пришлось в первом матче, в Суперкубке Англии с «Ман Юнайтед». Там «горожане» играли не в оптимальном составе и в целом выступили не так уверенно, выиграв только по пенальти.

В АПЛ же пока было проще подопечным Гвардиолы. Сперва они разобрались с «Челси», не затратив на это много сил, – 2:0. Во 2-м туре всё было заранее предрешено, ведь «Сити» играл с новичком турнира, с «Ипсвичем». Причём «горожане» умудрились проворонить момент в начале встречи – пропустили первыми. Но затем они быстро забили несколько голов. В том числе хет-трик сделал Холанд – 4:1 в итоге.

У «Вест Хэма» пока было только два матча, и оба – трудные. Сперва была игра с «Астон Виллой», в которой «молотки» по делу проиграли 1:2, не реализовав свои моменты. Во 2-м туре подопечным Лопетеги уже удалось обыграть «Кристал Пэлас», даже не пропустив – 2:0. Но и там было тяжело «Вест Хэму», соперник много давил. Игра, скорее, шла к ничьей, но стоит всё равно похвалить команду за победу. Выделяются у коллектива Боуэн, Килман, пришедший в команду в этом сезоне.

В целом не совсем понятно, за счёт чего тут «Вест Хэм» может зацепить очки. «Ман Сити», конечно, сильнее. Он ещё и получил «подарок» в виде вернувшегося Гюндогана. В общем, кроме как уверенной виктории гостей, тут нечего особо ожидать», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».