«Байер» — «Лейпциг»: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Лейпциг».

Ставка: «Байер» не проиграет и обе забьют за 1.81.

«Байер» примет дома «Лейпциг» во 2-м туре Бундеслиги. Команда Хаби Алонсо стартовала в сезоне с победы над «Боруссией» Менхенгладбах. И, как всегда, «Байер» забил на последних минутах, на 11-й добавленной минуте. «Львы» выступили уже в своём стиле. В прошлом сезоне они после 80-й минуты забили 31 гол во всех турнирах — феноменальный абсолютно показатель.

Для «Байера» как будто прошлый сезон и не заканчивался. В Суперкубке подопечные Алонсо тоже спаслись в концовке, выиграли в серии пенальти. Шик на 85-й минуте забил. Ну и «Гладбах» они обыграли. В первом тайме «Байер» играл не очень хорошо, не имел большого преимущества, а во втором был уже намного лучше, хотя пропустил два гола после перерыва. Но «Байер» создавал моменты, он должен был раньше забивать и выходить вперёд в счёте. Вирц дважды забил, и новички постепенно адаптируются. В общем, «Байер» в своём стиле.

Команда сохранила лидеров — и Вирца, и Фримпонга, и Бонифасе, и Джака по-прежнему лидер полузащиты. Появился ещё Гарсия, Гримальдо остался. Ттак что «Байер», на мой взгляд, главный претендент на чемпионство. Потому что, повторюсь, есть ощущение, что сезон для них не заканчивается. Они всё так же продолжают играть первым номером от себя и при этом больше соперников создают.

«Лейпциг» же стартовал с тяжёлой победы над «Бохумом» — 1:0. Единственный гол забил новичок Антонио Нуса, перешедший из «Брюгге». В быстрой атаке «РБ» этот гол забил, и он испытал значительные проблемы, как и год назад в домашней игре с «Бохумом», когда сыграл вничью. Не забил клуб при этом тогда два пенальти. А в этой игре «Лейпциг» всё время был с мячом, но по xG похожие показатели — моментов было у него не так много.

В общем, «РБ» тоже один из претендентов на чемпионство. Это центральный матч тура. Марко Розе остался, состав сохранить удалось. И Симонса смогли сохранить, и Опенда остался, и Шешко остался. Хотя на них был спрос.

Так что «Лейпциг» очень силён. Но я думаю, что «Байер» дома ему не уступит. Я возьму комбинированную ставку – «Байер» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 1.81», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».