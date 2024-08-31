«Барселона» — «Вальядолид»: ставка Александра Мостового на игру 4-го тура Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Барселоны» 2:0 за 6.20.

«Барселона» и «Вальядолид» встретятся, чтобы определить победителя в 4-м туре Ла Лиги. Да, к каталонцам есть определённые вопросы. Но, думаю, с таким соперником, как сейчас, они должны справляться.

«Барселона» пока только выигрывала в этом сезоне. Более того, в трёх турах она одержала победы с одинаковыми счетами – 2:1. Сперва была игра с «Валенсией», затем более тяжёлое противостояние с «Атлетиком». На неделе команда Флика встречалась с «Райо Вальекано». Казалось, что сейчас-то мы увидим доминирующую победу. Но и тут много позволяли сопернику сине-гранатовые, снова игра была близка к ничьей. Но спас команду Ольмо, забил в своем дебюте за «Барсу». До этого так «спасали» коллектив Левандовски и Ямаль.

Ну а «Вальядолид» в трёх турах чередовал разные результаты – по разу проиграл, победил и сыграл вничью. Все исходы были ожидаемые – 0:3 от «Реала», 1:0 с «Эспаньолом» и 0:0 с «Леганесом». С четырьмя очками клуб теперь идёт на 11-й строчке, что его, я думаю, устраивает. Подопечным Пауло Пеццолано, которые в прошлом сезоне ещё представляли Сегунду, сейчас важно закрепиться повыше.

Но в этом туре особых перспектив для «Вальядолида» не вижу. «Барселона», само собой, сильнее. Думаю, на этот раз команда Флика постарается выиграть, не пропустив, что ей в этом сезоне пока не удавалось. Соперник для подобных задач подходящий», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».