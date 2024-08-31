«Арсенал» — «Брайтон»: получи фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ!

31 августа на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Брайтон». Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск. Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность!

В 1-м туре чемпионата Англии «Арсенал» по делу обыграл «Вулверхэмптон» (2:0), чем заслужил похвалу от Микеля Артеты. Во 2-м туре справились с «Астон Виллой» (2:0) — уже более серьёзным оппонентом.

«Брайтон» отнюдь не выглядит мальчиком для битья. По крайней мере на старте нового сезона. Летом клуб расстался с Роберто Де Дзерби и назначил на пост главного тренера Фабиана Хюрцелера. Рискованная ставка на 31-летнего немца пока играет. «Чайки» под руководством молодого специалиста успели хлопнуть «Эвертон» (3:0), насолить «Манчестер Юнайтед» (2:1) и продвинуться в Кубке английской лиги, разгромив «Кроули Таун» (4:0). Пока что нет проблем ни с результативностью, ни с победным настроем.

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