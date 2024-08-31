«Атлетик» — «Атлетико»: приветственный фрибет 4444 рубля к матчу Примеры!

Матч Примеры «Атлетик» — «Атлетико» пройдёт 31 августа в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и пройти идентификацию!

Баски стартовали не так здорово, как от них ожидали. Команда Эрнесто Вальверде не смогла обойти «Хетафе» (1:1) и проиграла «Барселоне» (1:2). Лишь в 3-м туре последовала победа — над «Валенсией» (1:0).

Подопечные Диего Симеоне также недобрали очков. Была классная победа над «Жироной» (3:0), но случились и осечки в матчах с «Вильярреалом» (2:2) и «Эспаньолом» (0:0).

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