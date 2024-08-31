Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин»

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдёт сегодня, 31 августа, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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«Спартак» не всесилен! На неделе в матче 3-го тура Кубка России московский клуб на своём поле проиграл со счётом 0:1 махачкалинскому «Динамо». Впрочем, расстраиваться болельщикам красно-белых сильно не стоит. Деян Станкович умеет делать выводы из провальных матчей. После 0:2 с «Оренбургом» в дебюте сезона команда под его руководством выдала семиматчевую беспроигрышную серию при пяти победах с разницей минимум в два мяча.

«Рубин», конечно, взбодрился после не самого удачного старта. Добыл ничью с «Ростовом» (1:1), обыграл «Акрон» (2:1) и «Динамо» Мх (2:0) в РПЛ, а также на выезде выписал 2:0 «Факелу» в Кубке России. Вот только теперь «Спартак» выставит основной состав со всеми лидерами. Тот самый, который сдерживал «Зенит» (0:0) и громил «Факел» (3:0) с «Крыльями Советов» (3:0).

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