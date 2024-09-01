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«Ювентус» — «Рома»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Италии

«Ювентус» — «Рома»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Италии
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1 сентября на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 3-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Рома». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах предлагают с коэффициентом 1.80, что можно представить как 55% вероятности.

Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 5.08 — это около 19% вероятности. Ничейный исход более вероятен, но коэффициент тоже довольно высокий — 3.80 (26%).

При этом аналитики считают, что матч итальянской Серии А в Турине не получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Голы в обе стороны представлены с коэффициентом 2.00, а наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу туринской команды (7.00).

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