«Ювентус» — «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Рома».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.80.

Дебют Тьяго Мотты на посту главного тренера «Ювентуса» сложился удачно. В двух первых турах чемпионата Италии туринский клуб под руководством экс-наставника «Болоньи» добыл две разгромные победы — над новичком «Комо» и тёртой «Вероной». В обоих случаях счёт составил 3:0.

Работают и задумки нового тренера. Несмотря на риск получить контратаку через свободную зону, команда рано прессингует, чтобы быстрее вернуть себе мяч. А с учётом отсутствия пропущенных мячей, можно смело говорить о подстраховке среди партнёров и внимательной игре при обороне.

У Даниэле Де Росси же старт нового сезона складывается куда хуже. Если по итогам предыдущего итальянец сумел исправить ошибки Жозе Моуринью и едва не затащил «Рому» в Лигу чемпионов, то теперь у него всего одно очко из шести возможных в двух турах Серии А.

Сперва римляне не сумели дожать скромный «Кальяри» на выезде (0:0), а затем получили на своём поле поражение от не менее скромного «Эмполи» (1:2). А ведь летом удалось сохранить Лоренцо Пеллегрини, Анхелиньо и Пауло Дибалу и даже переманить из «Жироны» Артёма Довбика.

Пока украинец не впечатляет. Ровно как и вся столичная команда. Разумеется, на игру с «Ювентусом» футболисты соберутся, но соперник — неоспоримый фаворит. И не потому, что будет выступать на своём поле. Просто прямо сейчас туринский клуб на кураже от побед и нового тренера. Прямо сейчас он хорош.

В предстоящем матче логично ждать победы «Ювентуса» с любым счётом. Статистика личных встреч только подтверждает это. Из четырёх последних выездов на стадион «Альянц» в Турин «Рома» проиграла три при одной ничьей, которая тоже могла обернуться поражением. Короче говоря, шансов у гостей мало.