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Эксперты назвали шансы Анастасии Павлюченковой обыграть Игу Свёнтек на US Open

Эксперты назвали шансы Анастасии Павлюченковой обыграть Игу Свёнтек на US Open
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31 августа в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису сыграют Ига Свёнтек из Польши и россиянка Анастасия Павлюченкова. Эксперты оценили шансы теннисисток в предстоящей встрече.

Букмекеры считают явным фаворитом матча Свёнтек. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.08. Шансы Павлюченковой добиться триумфа оценили котировкой 8.00.

Ставка на Игу Свёнтек с форой (–1.5) по сетам доступна за 1.38, а на успех первой ракетки турнира хотя бы в одной партии предлагают коэффициент 1.03. Вероятность, что Павлюченкова победит в двух сетах, оценивается котировкой 13.00. Поставить на то, что россиянка выиграет как минимум одну партию, можно за 3.05.

Свёнтек — первая ракетка мира, она выигрывала US Open в 2022 году. На этом турнире представительница Польши победила Камиллу Рахимову и Эну Сибахару.

Павлюченкова — 27-я ракетка мира, её лучший результат в Нью-Йорке — четвертьфинал в 2015 и 2018 году. Россиянка в первых двух матчах обыграла Тайлу Престон и Элизабетту Коччаретто.

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