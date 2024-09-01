«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо» в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 3 за 1.95.

«Московские динамовцы отправляются в гости в Оренбург на стадион «Газовик», где команда Давида Деограсии проэкзаменует Марцела Личку. Они друг друга прекрасно знают, но это уже не первый случай, когда Личка возвращается в «Оренбург» сыграть матч чемпионата.

Сложная игра. И те, и другие в прошлом туре проиграли, причём проиграли минимально, ничего не забив. Динамовцы проиграли «Краснодару», а «Оренбург» — «Факелу». И та, и другая команды не должны были никак уступать — и по моментам, и по сценарию матча, и по качеству игры, но так сложилось.

«Оренбург» дальше ещё на неделе проиграл домашний матч Кубка – «Ростову». А вот динамовцы покуражились в игре с «Крыльями». И там, конечно, был бенефис Виктора Окишора, да и остальные молодые ребята тоже себя неплохо проявили.

Но это матч чемпионата, важная игра и для «Динамо», и для «Оренбурга». «Оренбург» сейчас недалеко от зоны стыков и вылета — пять очков всего у команды Деограсии, только одна победа – над «Спартаком» в 1-м туре. В целом «Оренбург»-то играет неплохо.

Динамовцы идут вровень с «Краснодаром», чуть вперёд убежали «Зенит» и «Локомотив». Поэтому «Динамо» тоже надо обязательно побеждать. Матч должен быть результативным, если с реализацией всё будет хорошо. Я бы сыграл в матче «тотал больше 3» за 1.95. Мне кажется, должны быть голы», — приводит слова Генича «РБ Спорт».