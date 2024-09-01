«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Динамо».

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 за 1.86.

«Мы давно привыкли, что «Оренбург» – домашняя команда, поэтому «Динамо» придётся испытать некоторые сложности. Не думаю, что для столичной команды будет такая же лёгкая прогулка, как с «Крыльями» в Кубке. «Динамо» должно быть достаточно тяжело.

У «Оренбурга» серия из четырёх поражений, не помогает даже фактор игры дома. Топовые соперники уже знают, как играть с командой Давида Деограсии на её территории. Динамовцы в четырёх прошлых матчах с «Оренбургом» забивали не менее двух мячей. Думаю, что это потребуется и в предстоящем туре, потому что хозяева явно дадут бой бело-голубым.

Это будет результативная игра, и «Динамо» придётся забить больше одного гола для необходимого результата. После поражения в последнем туре от «Краснодара» команда должна вернуться на победные рельсы в чемпионате, поэтому должен зайти индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».