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«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо» в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Динамо» за 2.15.

«Динамовцы хороши сейчас, если говорить об игре, о футболе. Интересно за их матчами смотреть. Про игру с «Краснодаром» все уже услышали, как и результат заседания ЭСК. Не по делу они проиграли. Как я слышал, Лунёв успел вернуться, так что всё хорошо у москвичей по составу, причём во всех линиях.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Оренбурга» нет одного из ведущих игроков Флорентина. Думаю, с ним бы дали бой, но сейчас игра расстроена, не хватает распасовщиков. Ну и «Динамо» просто сильнее по исполнителям. Это однозначно.

Я ставлю на победу «Динамо». Сильнее динамовцы, а у «Оренбурга» многовато проблем», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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