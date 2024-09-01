«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.85.

«Самарцы, кажется, наконец стали набирать форму. После трёх подряд поражений на старте наконец пришли победы. Одного из своих прямых конкурентов — «Факел» — команда обыграла со счётом 2:0. Игра проходила с явным преимуществом «Крыльев», но реализовать свои моменты удалось лишь в концовке, Фернандо Костанца и Франко Ороско принесли своей команде первые три очка в сезоне. Поражение в следующей игре от «Динамо» сильной неожиданностью не стало. Зато в последнем туре снова удалось победить. «Пари НН» вышел вперёд в начале второго тайма, но дубль Гальдамеса и гол Франко Ороско принесли самарской команде победу.

«Динамо» также совсем недавно смогло одержать победу. Игра с «Ахматом» получилась непростой, а победу команде Хасанби Биджиева принёс новичок — Мохаммад Джавад Хоссейннежад, именно его забитый мяч стал единственным в игре. В последнем туре «Динамо» встречалось с «Рубином», и вот тут уже набрать очки не получилось. Мирлинд Даку и Никола Чумич принесли казанцам три очка, махачкалинцы же остаются во второй части турнирной таблицы с шестью набранными очками.

«Крылья» наконец стали набирать очки, кажется, что самарцы находятся в неплохой форме, поэтому с новичком нашей элитной лиги обязаны брать три очка», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».