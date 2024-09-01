«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.80.

«В Самаре «Крылья Советов» Игоря Осинькина сыграют против махачкалинского «Динамо». Большое событие для «Динамо» из Махачкалы — победа над «Спартаком» в Кубке России. Очень много сил было потрачено, очень много эмоций было оставлено. Никита Глушков стал папой — жена родила ему двойню. Ну, это всё такой большой выплеск эмоций в кубковой игре. И действительно большое событие для махачкалинцев.

«Динамо» уже играло с Самарой в Кубке России. И в Дагестане, в Каспийске, была одержана победа командой Хасанби Биджиева — 1:0. Здесь матч чемпионата. И поражение 1:5 от «Динамо» московского в Кубке как-то не сильно ударило по настроению Игоря Витальевича Осинькина. Он сказал, что всё понятно, у нас смешанный состав, очень многое сопернику позволили. Чемпионат — дело другое.

Важную победу «Крылья» одержали над «Нижним Новгородом». До этого обыграли «Факел». Это всё домашние матчи. Это команды, которые ниже располагаются в турнирной таблице. И сейчас игра с соперником, который является конкурентом самарской команды. Учитывая, что вернулись Гарре и некоторые другие футболисты, которые были травмированы, я думаю, самарцы дома знают, как сыграть против махачкалинского «Динамо» и как добиться победы. А выигрыш «Крыльям» очень нужен. И надо с хорошим настроением уйти на перерыв и ждать усиления в группе атаки.

Мой прогноз — победа «Крыльев» за 1.8. Махачкалинцы очень много эмоций оставили в игре со «Спартаком», этих эмоций может не хватить», — приводит слова Генича «РБ Спорт».