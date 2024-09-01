«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Москве

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Краснодар» в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ничья за 3.70.

«Лидер Российской Премьер-лиги московский «Локомотив», бодрый, задорный, результативный, классно играющий, проведёт дома матч с «Краснодаром», который в Москве играл в прошлом туре, одержав победу над «Динамо» не без доли везения, не без суперкачеств Агкацева, который действительно во многих ситуациях команду выручил. Посмотрим, как этот матч сложится для «Краснодара», как «Локомотив» будет готов к очередному сопернику. С «Ростовом у «Локо» были проблемы, но хорошая реализация и хороший план на игру сработали в пользу Галактионова.

Думаю, здесь посложнее будет «Локомотиву». «Краснодар» в последних матчах неплохо играет в обороне, команда вообще очень мало пропускает — всего три мяча. На данный момент в чемпионате меньше пропустил только «Зенит», ну и столько же, как «Краснодар», пропустил московский «Спартак».

Предпочтение отдать кому-то будет очень сложно. У «Краснодара» есть свои несомненные плюсы, у «Локомотива» есть свои несомненные плюсы. У одних это стандарты Сперцяна, про них не забываем, у других — это всегда стандарты Батракова. Мне кажется, матч равных соперников, равных возможностей. «Краснодар» — единственная команда, которая пока ещё не проиграла в сезоне. Ну, в чемпионате вместе с «Зенитом», конечно. Мне кажется, должна быть ничья. У «Локомотива» ничейных результатов ещё нет, когда-то в ничейку он должен сыграть, почему бы не с «Краснодаром» в домашнем матче перед большой паузой?!» — приводит слова Генича «РБ Спорт».