«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.74.

«В прошлом сезоне, который для «Краснодара» завершился «серебром», а для «Локомотива» четвёртым местом, обе их личные встречи принесли ничью — 1:1. Подобный исход можно предположить и на этот раз.

В кубковых матчах на неделе команды одержали победы. «Локомотив» дома разгромил «Химки», показав, что сегодня молодая команда, перед сезоном потерявшая своих лидеров, способна добиваться успеха при любом варианте состава. Симптоматично, что отличился очередной 19-летний воспитанник клуба дебютант Радиковский. Снова сделал дубль на этот раз вышедший в старте игрок замены Сулейманов. Отметим, что многие футболисты основного состава или вообще отдохнули, или провели неполный матч. При пяти победах и единственном поражении возглавляющий таблицу чемпионата «Локомотив» не имеет ничьих и забил 15 мячей — это больше всех (наравне с «Зенитом»). Правда, показатель пропущенных (7) лучше аж у шести других команд турнира. После поражения от «Динамо» команда уже месяц только выигрывает, одержав семь побед подряд в обоих турнирах. В том числе 3:2 в Москве над «Ростовом» в предыдущем туре.

В свою очередь, «Краснодар» в кубковом матче, тоже выставив состав близкий к резервному, на выезде выиграл в Нижнем Новгороде (1:0) благодаря долгожданному голу молодого Козлова с передачи опытного Смолова. Единственное пока поражение в нынешнем сезоне идущие на третьем месте краснодарцы потерпели ещё в июльском матче за Суперкубок с «Зенитом» (2:4). После этого у них девять матчей без проигрышей, а серия побед в чемпионате и Кубке составляет уже пять игр (все — с разницей в один мяч). Отметим победу в Москве над «Динамо» в предыдущем туре. Хороша оборона во главе с вратарём Агкацевым, за шесть туров пропустившая только три мяча. Ничья», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».