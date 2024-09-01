«Локомотив» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.70.

«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в 7-м туре чемпионата России. Примерно равную игру ожидаю, обе команды идут на сериях побед. Фаворита не вижу, на первый взгляд.

«Локомотив» показывает пока не самые стабильные выступления. Нет, в плане результатов у него всё стабильно – сплошные победы, серия уже насчитывает семь викторий. Благодаря таким исходам, а также неудачам «Зенита» подопечные Галактионова даже возглавили таблицу РПЛ. Пусть и большого отрыва от преследователей у них, конечно, нет.

Но нельзя сказать, что много доминирующих побед добывает «Локо». Таковой точно была игра команды на неделе с «Химками» в Кубке России – 4:0. Но вот до этого были очень тяжёлые виктории железнодорожников — 3:2 с «Ростовом», 1:0 с ЦСКА, 3:2 с «Оренбургом». Из-за этого возникают сомнения по поводу того, что победная серия команды Галактионова долго ещё продлится.

«Краснодар» находится в схожей ситуации с «Локомотивом». Клуб только выигрывает в последнее время. Более того, после неудачи с «Зенитом» в Суперкубке на старте сезона «быки» вообще не проигрывали – три ничьих и шесть побед. Конечно, это отличный результат для команды Мусаева, в таблице она уже идёт на третьей строчке.

Но тоже не всегда уверенно побеждают краснодарцы. Собственно, все их виктории в пяти последних матчах были с разницей в один гол. И тут были ожидаемые тяжёлые победы над «Динамо» (1:0) или ЦСКА (2:1), но также и более удивительные – 1:0 с «Пари НН» и 2:1 с «Ахматом». В нападении, конечно, не хватает результативности подопечным Мусаева. Хотя качественных игроков у них достаточно.

Всё это вместе говорит о том, что результат в их противостоянии непредсказуем. Голов, скорее всего, будет немного, особенно учитывая последние матчи «Краснодара». «Локомотив» тоже рисковать много не станет, думаю.

Думаю, победителя они не определят. Поставлю на ничью с коэффициентом 3.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».