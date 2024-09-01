«Ростов» — «Факел»: прогноз Романа Гутцайта на встречу РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Факел».

Ставка: тотал «Ростова» больше 1.5 за 1.72.

«Ростов» готовится к домашнему матчу с «Факелом» после кубковой выездной игры с «Оренбургом». В этом матче Валерий Карпин использовал тех футболистов, которые не получают большого количества игровых минут в играх национального чемпионата. Так что «Ростов» должен быть достаточно свеж. И, как мы знаем, в домашних матчах «Ростов» набирает бо́льшую часть очков.

«Ростов» всегда создаёт много моментов. Команда очень эффективно выходит из обороны в атаку. Да, конечно же, не без ошибок. Иногда случаются потери мяча на своей половине поля, но «Факел» в начале сезона не является остропрессингующей командой. «Факел» скорее предпочитает действовать вторым номером, выжидать ошибку соперника и отвечать контратакой.

Кажется, у «Ростова» здесь есть неплохие шансы проявить себя именно в позиционном нападении. Хорошую форму набрал Роналдо, который регулярно забивал в последних матчах чемпионата России. Здорово смотрится нападающий Комличенко. Он недавно выходил в матче с «Оренбургом» на замену, в домашней как раз игре «Ростова», и оформил дубль буквально за минуту. И Голенков тоже может быть очень опасен. Так что у «Ростова» есть ещё и вариант игры с двумя мощными нападающими, если комбинационная техника не будет приносить результата.

«Факел» недавно одержал свою первую победу в чемпионате. Настроение в команде должно быть чуть лучше, но в целом на старте сезона «Факел», наверное, одна из самых слабо играющих команд в РПЛ. Поэтому думаю, что «Ростов» может рассчитывать на пару голов в этой встрече. Мой прогноз — тотал «Ростова» больше 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».