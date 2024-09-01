«Ростов» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России 1 сентября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Факел».

Ставка: победа «Ростова» с форой (-1) за 1.81.

«Ростовчане выступают максимально нестабильно, победы сменяются поражениями. В 4-м туре команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Рубином» — 1:1, на гол Даниила Глебова ответил Мирлинд Даку. Игра с «Оренбургом» получилась на загляденье, «Ростов» уступал 0:2, но нашёл в себе силы и три раза отличился во втором тайме, отличная победа, после которой болельщики ожидали от команды набранных очков и в следующей встрече с «Локомотивом». Командам удалось повторить счёт предыдущей игры, но с одним отличием: на этот раз «Ростов» проиграл. Дубль Роналду не помог команде набрать хотя бы одно очко. «Ростов» уступает и пока находится лишь на восьмой строчке.

«Факел» наконец-то смог порадовать своих болельщиков. После ужасающих туров наконец случилась победа. Игра с «Оренбургом» получилась непростой, команда Деограсии больше атаковала, но превратить свои моменты в забитые мячи так и не смогла. Зато шанс не упустил Николай Гиоргобиани и принёс своей команде первую победу в новом сезоне чемпионата России.

«Ростов» нестабилен, но исполнительский класс у команды явно выше, чем у «Факела», к тому же игра пройдёт на домашней арене. Воронежцы пока выглядят основным кандидатом на вылет. «Ростов» с форой (-1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».