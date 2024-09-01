«Ростов» — «Факел»: прогноз Константина Генича на игру 7-го тура РПЛ 1 сентября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Факел» в 7-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Ростова» всухую за 2.18.

«В Ростове-на-Дону команда Валерия Георгиевича Карпина «Ростов», занимающая сейчас восьмое место в турнирной таблице, будет играть против «Факела». Очень так ровненько идёт «Ростов», как раз на экваторе турнирной таблицы расположился. Две победы, две ничьих и два поражения у ростовчан, восемь очков у команды.

«Факел» усилился нападающим Каштановым из «Урала», но вряд ли это поможет команде в матче с «Ростовом». «Ростов» сыграл сухой матч в Кубке с «Оренбургом». Но оборона — это, конечно, ахиллесова пята для ростовчан. 12 пропущенных мячей — это очень много после шести туров. И это не может не беспокоить Карпина. Три мяча, пропущенные от «Локомотива», это грубые и глупые индивидуальные ошибки игроков «Ростова». Я думаю, что Карпин сделает максимальный акцент на качественной, хорошей игре в обороне. С атакой-то у «Ростова» всё понятно. Там и Роналдо, и Голенков, и Комличенко, в общем есть кому забивать. Самое главное — наладить игру в защите, ну и стабилизироваться, понять, кто будет основным вратарём. В последнем матче играл Одоевский. Не всё тоже удачно получилось.

Но «Факел» — соперник подходящий для того, чтобы сыграть качественный матч в защите. «Факел» очень мало забивает, всего два мяча у воронежцев, и очень мало команда создаёт. Поэтому Пятибратову и Воронежу будет против «Ростова» максимально непросто.

Мне кажется, «Факел» забить не сможет. А «Ростов»? Ну, конечно же, он забьёт. Мой прогноз — победа «Ростова» всухую за 2.18», — приводит слова Генича «РБ Спорт».