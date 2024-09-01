«Реал» Мадрид — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Бетис».

Ставка: ТМ 3 за 2.02.

«Реал» лихорадит на старте сезона, и это отмечают все. За восемь дней «Реалу» необходимо сыграть три матча, два из них уже позади. Да, была крупная победа над «Вальядолидом» 3:0, потом с «Лас-Пальмасом» сыграли 1:1, и пока Винисиус, Мбаппе, и кто бы там ни выходил — Браим Диас или Родриго, — не могут найти какое-то правильное взаимопонимание друг с другом. Но это абсолютно нормально на старте сезона. Недобор очков у «Реала» присутствует, команда дважды сыграла вничью, а победа над «Вальядолидом» далась сложно.

«Бетис» — команда более мастеровитая, чем «Мальорка», «Вальядолид» и «Лас-Пальмас». Да, у «Бетиса» тоже не всё ладно сейчас с группой атаки — с трудом команда создаёт моменты и забивает мячи. В 1-м туре была ничья с «Жироной» 1:1, потом с «Алавесом» 0:0.

В общем, веду к тому, что последние игры на «Бернабеу» между этими командами редко получаются очень результативными. И предпосылок к тому, что будет много забитых мячей, откровенно говоря, не много. Поэтому я бы рассмотрел следующий вариант: тотал меньше 3 за хороший коэффициент 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».