«Реал» Мадрид — «Бетис»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Бетис».

Ставка: победа «Реала» в один-два мяча за 2.15.

«Реал» довольно неожиданно сыграл в прошлом туре вничью на выезде с «Лас-Пальмасом» (1:1). Винисиус Жуниор забил с пенальти во втором тайме и увёл «галактикос» от поражения. С другой стороны, сейчас ведь только старт сезона и подопечные Карло Анчелотти всё держат под своим контролем. А победы от «сливочных» никуда не денутся. Пусть в стане травмированных у них по-прежнему и находятся Давид Алаба, Эдуарду Камавинга и Джуд Беллингем.

«Бетис» предыдущий тур из-за участия в Лиге конференций пропускал. И команда Мануэля Пеллегрини уверенно переиграла «Кривбасс» — 2:0 и 3:0. А вот в чемпионате Испании клуб дважды сыграл вничью. В прошлом сезоне команды дважды разошлись миром — 0:0 в Мадриде и 1:1 в Севилье.

Сейчас «Реалу» очень нужна победа, и он её одержит с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».