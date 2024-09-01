«Реал» Мадрид — «Бетис»: ставка Александра Мостового на матч 4-го тура Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Бетис».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.80.

«Реал» Мадрид и «Бетис» встретятся в рамках 4-го тура Ла Лиги. Несмотря на далеко не лучшие результаты мадридцев, всё равно жду тут их виктории.

Думаю, команда Анчелотти совсем не на такой старт сезона рассчитывала. В Ла Лиге она уже дважды очки потеряла. Причём соперники у «сливочных» были совсем не такими сильными – «Мальорка» (1:1) и «Лас-Пальмас» (1:1). Тот же «Вальядолид» «Реал» смог обыграть, пусть и не без проблем — 3:0. Но вот, например, с «Лас-Пальмасом» в 3-м туре команда быстро пропустила. Причём это выбило из колеи коллектив – весь первый тайм он особо ничего не создавал, вернувшись в игру только во второй сорокапятиминутке.

«Бетис» тоже пока выступает не лучшим образом – две ничьих в двух турах Примеры. Соперники тоже у бело-зелёных были далеко не такие сложные – «Жирона» (1:1) и «Алавес» (0:0). Но у команды такие результаты могут оправдываться участием в квалификации Лиги конференций, где она обыграла «Кривбас» дважды (2:0 и 3:0), выйдя в финальный этап. А в двух турах Ла Лиги «Бетису» много не везло, с «Алавесом» он так и вовсе на несколько голов точно наиграл.

Да, «Реал» пока не сильно впечатляет, особенно на фоне прихода в команду Мбаппе. Мгновенного улучшения результатов не произошло. Но это в том числе объясняется травмами. В обороне клуб потерял Алабу и Камавинга, ещё и Беллингем недавно вылетел. Да и без них игроков у мадридцев хватает. Но это всё равно значимые потери, которые влияют на команду. Она ещё и привыкает играть без того же Крооса в полузащите.

Но здесь всё-таки выберу победу «Реала». Это его стезя – выигрывать, когда многие сомневаются. В Лиге чемпионов «сливочные» только так и побеждают часто. Есть у них чемпионский характер. Так что «Бетис» тут натиск соперника явно не сдержит, пусть и одну-две атаки опасные он может провести», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».