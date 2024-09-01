«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 4.20.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проведут одну из самых интересных игр 3-го тура чемпионата Англии. Пока разные результаты в новом сезоне показывали соперники. Но на данный момент всё равно считаю, что их шансы на успех в очном противостоянии примерно равны.

«Ман Юнайтед» для меня всё ещё остаётся довольно нестабильной командой. Вроде начинают они неплохо, на равных выступают с «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии (1:2), обыгрывают «Фулхэм», пусть и не в доминирующей манере — 1:0. Но затем проходит игра, какая была с «Брайтоном», и снова начинаешь задумываться об уровне «красных дьяволов». У них многое есть для уверенных побед, но снова чего-то не хватает, вроде и купили защитников, но в конце совершаются глупейшие ошибки, которые приводят к голу. Да и в нападении всё ещё есть проблемы у «Юнайтед».

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«Ливерпуль» пока лучше играет, если смотреть на результаты — две победы в двух турах, 2:0 с «Ипсвичем» и «Брентфордом». Но в обеих играх возникали трудности у команды Слота в первых таймах. «Ипсвич» так и вовсе переигрывал мерсисайдцев, даже мог забивать. И в обоих матчах клуб после перерыва выходил совсем с другим настроем, происходила ротация. Так что пока очевидно: тренерский штаб Слота в перерывах совершает правильные действия и хорошо настраивает игроков. Но вот с первых минут доминировать у «Ливерпуля» всё ещё не получается.

И тут, конечно, стоит признать, что «красных» ждёт игра с трудным соперником, пожалуй, самым трудным на старте этого сезона. Так что мерсисайдцев ждёт проверка. «МЮ» готов будет с первых минут давить и пользоваться несобранностью соперника в первой сорокапятиминутке.

Но уже во второй половине встречи «Ливерпуль» может забрать инициативу. Тем более что «красных дьяволов» всё ещё не хватает на все 90 минут. В прошлом розыгрыше АПЛ они дважды сыграли вничью. Поставлю на такой исход я и сейчас — коэффициент 4.20», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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