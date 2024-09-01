«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: ставка Эльвина Керимова на игру АПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.78.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 3-м туре АПЛ. «МЮ» стартовал с победы над «Фулхэмом», потом во 2-м туре проиграл «Брайтону» в гостях, пропустив в самом конце. «Чайки» уже в последние годы традиционно неудобный соперник для «Манчестер Юнайтед». У клуба есть, конечно, игровые проблемы, но по-прежнему достаточно сильный состав, который ещё удалось укрепить в летнее окно — пришли де Лигт, Мазрауи. В общем, «МЮ», как всегда, амбициозен. У тен Хага последний шанс доказать руководству, что с ним команда прогрессирует, что с ним она будет конкурентоспособна в чемпионате и способна решать серьёзные задачи.

«Ливерпуль» стартовал с двух побед с одинаковым счётом 2:0. Салах в обоих матчах забил. Пришёл на тренерский мостик Арне Слот. Получается, встреча двух нидерландских тренеров — бывшего наставника «Аякса» и «Фейеноорда». «Ливерпуль» обновляет состав — очень осторожно обновляет, осторожнее всех, может быть, в Европе. Да, подписали Кьезу наконец-то. Но главная проблемная позиция «красных» — это центр полузащиты. Туда нужен игрок, потому что есть Гравенберх, есть Энцо, но больше никого на эту позицию нет.

В общем, интересно, докупит ли кого-то «Ливерпуль» ещё в трансферное окно. Свои идеи Слот пытается реализовывать. Идеи, основанные на прессинге, на давлении, на быстрых переходах из обороны в атаку, на высокой интенсивности игры. И пока Кьеза смотрится как вариант больше для выходов на замену. Но это очень интересный трансфер, плюс ещё и недорогой.

Я думаю, что в этом матче «Ливерпуль» выглядит фаворитом. Это и по котировкам видно, да и в принципе зная то, что клуб нашёл тренера, который по своим идеям в общем не очень далёк от Клоппа. Так что в этом матче я возьму комбинированную ставку: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют — коэффициент 1.78», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».