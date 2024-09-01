«Ювентус» — «Рома»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Рома».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 7.60.

«Ювентус» и «Рома» сыграют в 3-м туре чемпионата Италии. Туринцы смотрятся довольно перспективно. Римляне же, наоборот, не особо впечатляют. Так что «старая синьора» выглядит более предпочтительно для ставки на успех.

«Ювентус» пока выглядит очень неплохо. Результаты говорят сами за себя — две победы в двух турах, обе с одинаковым счётом 3:0. Да, соперники были не самые сильные — «Верона» и «Комо». Второй клуб и вовсе проводит первый сезон в Серии А. Но подопечные Мотты всё равно показали очень убедительный футбол, даже Влахович начал забивать. И это с учётом большого количества продаж у команды, уже даже Кьеза ушёл в «Ливерпуль».

Да, «Юве» обыграл не самые сильные клубы. Но стоит отметить, что в прошлом сезоне, особенно в его второй части, у команды могли бы и с такими противниками возникнуть проблемы. При Аллегри очень осторожно выступал коллектив, много осторожничал. Сейчас же видна активность «старой синьоры», её готовность играть открыто и ярко.

«Рома» же пока выглядит послабее, особенно на фоне «Ювентуса». Да, у команды частично сменился состав, но пришло много сильных игроков. Де Росси ещё в прошлом сезоне сменил Моуринью на тренерском мостике, и при нём команда заиграла, начала побеждать и, по сути, спасла сезон.

Но сейчас римляне выглядят не так уверенно. У них всего одно заработанное очко в двух матчах — и то спорные 0:0 с «Кальяри». Во 2-м туре «Рома» ещё и была близка к сухому поражению от «Эмполи», но Шомуродов забил единственный мяч для команды на 80-й минуте. Само собой, «Эмполи» и «Кальяри» — не те коллективы, с которыми у подопечных Де Росси должны возникать проблемы.

Буду всё-таки отталкиваться от формы команд. Сейчас «Юве» явно сильнее. «Рома», конечно, так просто уступать не собирается. Но туринцы всё равно её переиграют, я полагаю, со счётом 2:1. Такая ставка оценивается в 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».