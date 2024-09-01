«Ювентус» — «Рома»: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Рома».

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.78.

«В 3-м туре чемпионата Италии сойдутся «Ювентус» и «Рома». Туринцы начали сезон с Тьяго Моттой уверенно, с двух разгромных побед 3:0. Разгромили они «Комо» и «Верону». Влахович в отличной форме, и молодые игроки, мы видим, получают время и играют качественно. Футбол Мотты, как мы убедились, эффективный и зрелищный. В прошлом сезоне «Болонье» он пробил дорогу в Лигу чемпионов и потом ушёл, пошёл на повышение. Футбол тренера основан на импровизации, на постоянной смене позиций, на насыщении центра поля.

«Ювентус» заиграл зрелищно, в игре появилась жизнь после работы Аллегри. Потому что за матчами клуба при Аллегри смотреть было тяжело. «Старая синьора» сейчас оставляет приятное впечатление – это молодая команда по среднему возрасту. Давно такой молодой команды у «Юве» не было. Идеи Мотты свежи, интересны. Посмотрим на дистанции, насколько он сможет их реализовать и как быстро он сможет это сделать. Пока в матчах со слабыми соперниками клуб добывал уверенные победы. С «Ромой», конечно, испытание будет первое такое серьёзное.

«Рома», правда, начала неуверенно сезон — ничья с «Кальяри» на выезде, а также поражение дома от «Эмполи». Римляне с Де Росси тоже выбирают интересный состав, могут играть с тремя, с четырьмя «десятками» в старте. Футбол этого тренера тоже в общем основан на импровизации, и за этим просто интересно наблюдать как за процессом. Но пока мы видим, что «Рома» не очень хорошо готова добывать результат.

В первых матчах и Довбик, кажется, тяжело вписывался в эту игру. Да, нападающий такой, скорее, «наконечник». В «Жироне» он здорово вписался в команду, много забил. Но в «Роме» пока адаптируется к новому чемпионату. «Рома» также смогла сохранить Дибалу. Это, конечно, большое преимущество.

Но здесь и сейчас мы видим, что «Рома» проблемная. В связи с этим я бы, наверное, рискнул и взял бы просто победу «Ювентуса» с коэффициентом 1.78. Уж очень клуб впечатлил в первых матчах. Отталкиваясь от формы команды и сравнивая её с формой «Ромы» на данном этапе, я бы, наверное, взял победу туринцев», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».