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«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 4.00.

«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» встретятся в 3-м туре чемпионата Англии 1 сентября. Команды одинаково стартовали в чемпионате, набрали равное количество очков. Не вижу тут очевидного фаворита.

«Тоттенхэм» начал сезон с ничьей с «Лестером». «Лисы» только поднялись из Чемпионшипа, и казалось, что команда Постекоглу наберёт тут очки. Но клуб доминировал только в первом тайме, забил Порро. Вторую сорокапятиминутку «Тоттенхэм» уже провалил, позволив «Лестеру» забить – 1:1 в итоге.

Во 2-м туре «Тоттенхэму» уже было проще с «Эвертоном». Там была разгромная победа над «ирисками» 4:0, дубль сделал Сон Хын Мин. Не сказал бы, что счёт был по игре. Но в победе команды Постекоглу можно было не сомневаться – она доминировала и чувствовала себя уверенно. С четырьмя очками команда теперь идёт на пятой строчке.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ньюкасл» стоит в турнире сразу за своим соперником по этой встрече – на шестой позиции, имея столько же очков в активе. Пока клуб не показывал доминирующих выступлений. В 1-м туре он обыграл «Саутгемптон» — 1:0. Само собой, тяжело пришлось «сорокам», ведь уже на 28-й минуте они остались на поле вдесятером. Жоэлинтон всё равно смог забить единственный мяч в игре, а «святые» ответить не сумели.

Во 2-м туре команда Эдди Хау тоже забила всего один мяч. Но на этот раз «Борнмут» тоже ответил. Более того, «вишни» чуть было не выиграли, забив в добавленное время, но гол отменили после просмотра VAR. В целом не самый сильный матч в исполнении «Ньюкасла», первый тайм он точно провёл хуже.

Более того, ещё один неуверенный матч «Ньюкасл» провёл с «Ноттингем Форест» на неделе в Кубке лиги. Они решали всё в серии пенальти, сыграв в основное время 1:1.

В общем, пока что видно, что обе команды разгоняются, набирают форму. Да, «Тоттенхэм» уже имеет одну разгромную победу, но не сказал бы, что она была абсолютно по делу. Учитывая не самые лучшие выступления «Ньюкасла», уверен, что он тут будет бороться. Тем более игра ещё и проходит дома у «сорок».

В таких условиях я у них предвижу ничью. Предлагаю поставить на неё с коэффициентом 4.00», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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