«Севилья» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 1 сентября

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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Жирона».

Ставка: победа «Жироны» за 2.85.

«Севилья» пока не одержала в чемпионате ни одной победы. В предыдущем туре команда Гарсии Пимьенты сыграла вничью 0:0 на выезде с «Мальоркой» и потеряла удалённого там Сауля Ньигеса.

«Жирона» после поражения от «Атлетико» (0:3) с лихвой отыгралась в прошлом матче дома на «Осасуне» (4:0). Мичел Анхель хорошо настроил своих подопечных. Брайан Хиль, Виктор Цыганков, Абель Руис, Кристиан Стуани забили по мячу и готовы к новым свершениям в Андалусии.

В прошлом чемпионате «Жирона» дважды переиграла «Севилью» — 5:1 дома и 2:1 в гостях.

Сейчас «Жирона» тоже возьмёт верх и продолжит свою победную серию в играх с «Севильей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».